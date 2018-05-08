Ağrı’da PKK operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda Patnos Belediyesi’nde çalışan Ş.Y., F.T., E.Y. ile İlçe Özel İdaresi’nde görevli B.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Ş.Y.,F.T.,E.Y. ve B.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütünün propagandasını yapma’ suçlarından tutuklandı. 4 memur, Patnos L Tipi Cezaevi’ne konuldu.
Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)