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Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı’da kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i kadın 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 20:42 2 Ekim 2018
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Ağrı’da kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i kadın 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza Ağrı-Doğubayazıt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Ağrı ile Taşlıçay ilçesi arasında devam eden asfalt çalışması sahasına giren bir kamyonet henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde arkadan hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonette sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri kazada aynı aileden olan Nigar Yağıcı ve Rıdvan Yağıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen 2 kişinin cenazeleri Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AĞRI'DA KAMYONETİN HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ KADIN 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI. FOTO:İHA

AĞRI’DA KAMYONETİN HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ KADIN 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI. FOTO:İHA

Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 21:1002.10.2018
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