Ağrı’dan acı haber: Bir şehit

Ağrı Doğubeyazıt'ta PKK'lı hainlerin yola döşediği patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle bir Mehmetçik şehit oldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde, 20 Mayıs 2018 tarihinde intikal halinde olan bir aracımızın BTÖ tarafından yerleştirilen bir EYP'ye çarpması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”