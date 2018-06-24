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Ahmet Davutoğlu’ndan seçim tweeti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün yapılan seçim ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Attığı tweette cumhurbaşkanlığı sonuçları ile ilgili bir yorum yapmayan Davutoğlu kazanan milletvekillerini tebrik etti.

android-time 22:40 24 Haziran 2018
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Ahmet Davutoğlu’ndan seçim tweeti
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün yapılan seçim ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Attığı tweette cumhurbaşkanlığı sonuçları ile ilgili bir yorum yapmayan Davutoğlu kazanan milletvekillerini tebrik etti.

Ahmet Davutoğlu’ndan manidar tweet… Twitter üzerinden 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili paylaşım yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir yorumda bulunmazken, kazanan milletvekillerini tebrik etti.

Son güncelleme: android-time 22:4124.06.2018
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