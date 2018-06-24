Ahmet Davutoğlu’ndan seçim tweeti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün yapılan seçim ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Attığı tweette cumhurbaşkanlığı sonuçları ile ilgili bir yorum yapmayan Davutoğlu kazanan milletvekillerini tebrik etti.

Ahmet Davutoğlu’ndan manidar tweet… Twitter üzerinden 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili paylaşım yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir yorumda bulunmazken, kazanan milletvekillerini tebrik etti. Şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir.

Yeni seçilen milletvekillerini tebrik ediyor, bir önceki mecliste 15 Temmuz gibi badirelerde onurla hizmet eden milletvekillerine de teşekkür ediyorum. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 24 Haziran 2018