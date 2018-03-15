Ahmet Şık ve Murat Sabun’cu Adalet Nöbetinde

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukatlar ve gazeteciler için düzenlenen Adalet Nöbeti’ne geçen hafta tahliye olan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu katıldı. Avukatlara tiyatro sanatçısı Genco Erka da destek verdi.

İstanbul Adliyesi'ndeki nöbet eyleminde konuşan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu Adalet Nöbeti'nin “Türkiye'nin demokrasi ve hukuk arayışı” olduğunu ifade ederek, “Cezaevindeyken Cuma günleri gazete geldiği zaman yakından fotoğraflarınıza bakıyorduk, aslında baktığımız fotoğraf sizin değil, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk arayışının fotoğrafıydı” dedi.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

Ahmet Şık konuşmasında “Yarınlarımızı, barış, demokrasi, eşitlik ve özgürlükle inşa edeceğiz” diye seslendi. Şık “Barıştan, demokrasiden, eşitlikten, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünden korktuğunuzu biliyoruz. Korkun! Gazetecilik yaptığımız için hapsedilmemize karar verenlere, karanlığınıza teslim olmayacağız. Gazetecilik suç değildir” dedi.