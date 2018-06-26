Ahmet Zeki Üçok’a 10 ay hapis!

FETÖ'nün kumpaslarıyla hapis yatan emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok’a 'sahte çürük davasında' 10 ay hapis cezası verildi. Üçok’a verilen mahkumiyet 6 bin TL para cezasına çevrildi. Daha önce davayı Yargıtay bozmuştu. Bozma kararının ardından ikinci kez İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 5 sanığa 10 ay hapis cezası verildi. Üçok duruma "Davanın iddianamesini FETÖ'cü savcı açıkladı" diye tepki gösterdi.

Duruşma savcısı, karar öncesinde 24 Ekim 2017'de verdiği mütalaasını değiştirdi. Önceki mütalaasında Üçok'a beraat isteyen savcı, bu “menfaat temin etme” suçundan Üçok'a ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Zeki Üçok ile birlikte astsubay Erdem Kılıç ile Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı hakkında, “menfaat temin etme” suçlarından 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Tugay Tepe'ye “dolandırıcılık“ ve “menfaat temin etme” suçlarından 20 ay hapis cezası verdi.

Karara itiraz eden Üçok, “Hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını istememiştim” dedi. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra Üçok hakkında verdikleri 10 ay cezayı 6 bin TL'ye çevirdi.

“BU DAVANIN İDDİANAMESİNİ FETÖ'CÜ SAVCI HAZIRLADI”

Duruşma sonrası SÖZCÜ'ye konuşan Üçok, bu davanın iddianamesinin FETÖ'cü savcı Hikmet Usta tarafından hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

“9 yıl önce Hava Kuvvetleri Başsavcısı görevim sırasında TSK içerisinde illegal yapılanma içerisinde olan FETÖ'ye karşı yürütmekte olduğum soruşturmanın başından alınmak için bugün hepsi FETÖ üyesi olmaktan tutuklu olan polis, savcı ve hakimlerin kumpası ile Aziz Yıldırım’a yağma yapmak zengin çocuklarına sahte çürük raporu almak suçlamaları ile tutuklandım. ”

“FETÖ’nün firari savcısı Hikmet Usta'nın hazırladığı iddianame ile hakkımda 67 ayrı suçlama ile hakkımda 470 yıl hapis istemi ile dava açıldı. FETÖ üyesi hakim Metin Özçelik'in başkan olduğu mahkeme tarafından 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldım. Yargıtay’ın kararı bozması ile İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılanmam başladı. ”

SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

“Bu yargılanma sürecinde duruşma savcısı beraat mütalaasını değiştirerek ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama' suçundan mahkumiyet talep etti. Buna dosyaya hiç bir yeni belge girmemesine rağmen savcının mütalaasını değiştirmesinin hukuk dışı olduğunu bugüne kadar görülmemiş bir uygulamanın bana yapılmasını doğru bulmayarak itiraz ettim. Ancak Mahkeme 10 ay hapis cezası verdi ve bunu paraya çevirdi.”

“TEREDDÜT İÇİNDEYİM”

“Ben tüm bu hususları hakkımda uygulamaya sokulan koruma kararının düşürülmesi, avukatlık müracaatımın kabul edilmemesi, yazdığım kitap nedeniyle 5 bin TL tazminata mahkum edilmemi ve bugünde hiç işlemediğim bir suçtan 10 ay hapis cezası almamı birlikte değerlendirdiğimde nasıl bir sonuç çıkarmam gerektiği konusunda tereddüt içerisindeyim. Şüphesiz bu karar Yargıtay tarafından bozulacaktır. Ama bu kararın bugün görev yapan hakim ve savcılar tarafından tüm ceza yargılama usulleri yok sayılarak verilmiş olmasını da anlayabilmiş değilim.”