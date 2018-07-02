Ahmet Zeki Üçok’a mektupla ölüm tehdidi

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ölümle tehdit edildi. Almanya’dan gönderilen isimsiz iki mektup alan Üçok İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Zeki Üçok'a gönderilen mektuplarda kendisi ve ailesine karşı sinkaflı küfürler edilirken, “Seni geberteceğiz. 24 Haziran'dan sonra senin için başka olacak” diyerek tehdit edildi.

SİNKAFLI KÜFÜR VE TEHDİT

Üçok'un 15 Temmuz kalkışmasından sonra darbeci FETÖ'cüler hakkında yaptığı açıklamalara karşı gönderildiği belirlenen mektuplarda, “Binlerce arkadaşımız senin yüzünden içeride, sana bunu ödeteceğiz. Sen ve ailen her gün öleceksiniz. Seni geberteceğiz Ergenekon p.” yazılarak tehditler savuruldu.

Kendisine gelen mektuplarla ilgili suç duyurusu yapan Üçok, 29 Haziran'da savcılığa müşteki olarak ifade verdi. Mektupların 16 ve 17 Haziran'da Almanya'dan gönderildiğini belirten Üçok, kendisini tehdit eden kişilerin yurtdışında yaşayan FETÖ'cüler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Üçok, “FETÖ ile uzun süredir mücadele ediyorum. Mektupların içeriğinde 'Sizin yüzünüzden arkadaşlarımıza yapılanların hesabı sorulacak' şeklinde cümleler dikkate alındığında bu mektupları FETÖ mensuplarının yurtdışından gönderdiği anlaşılmaktadır” dedi.

“BAKANLIK KORUMA KARARINI KALDIRDI”

SÖZCÜ'ye konuşan Ahmet Zeki Üçok, daha önce de FETÖ'cülerin kendisini sürekli tehdit ettiğini ifade ederek kendisi ve ailesi için koruma kararı verildiği ancak bunun daha sonra kaldırıldığını aktardı.

Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:“Bugün herkesin kabul ettiği gerçekleri 10 yıl önce ortaya koyduğum için bu terör örgütünün hedefi oldum. Alçakça iftiralar ile hapse atıldım. FETÖ'nün TSK içerisindeki generalleri başta olmak üzere tüm militanlarını deşifre ettim. Bu süreçte TSK komuta kademesinin yaptığı hataları, bu örgütün gelişmesindeki vurdumduymazlıklarını en açık bir biçimde anlattım. Valilik, 15 Temmuz sonrası sürekli ölümle tehdit edildiğimiz için özel koruma statüsü ile korunmamıza karar verdi. Bu karar kapsamında korumalı lojmanlardan yararlanmak istedim. Ne yazık ki hataları nedeniyle eleştirdiğim komutanlar istemediği için lojmanlara kabul edilmedim. Bu yetmezmiş gibi koruma statüm İçişleri Bakanlığı tarafından düşürülerek ailem ve evimin korunması kapsam dışında bırakıldı. Ancak ben yine kimseden korkmadan gerçekleri söylemeye devam edeceğim.”