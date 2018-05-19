Ahu Özyurt CNN Türk’ten ayrıldı

CNN Türk, başarılı gazeteci Ahu Özyurt ile yollarını ayırdı. 2001 yılından bu yana CNN Türk'te birçok kademede çalışan Özyurt, kanalda haftada iki akşam “Türkiye'nin Gündemi” programını, sabahları ise haftaiçi hergün “10'dan Sonra” programını sunuyordu.
CNN TÜRK VE KANAL D'DEN ŞİMDİYE KADAR AYRILANLAR
Önce CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın işine son verildi. 2006 yılından bu yana Doğan Grubu’nda çalışan CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen’in kanalla yollar ayrıldı. Öymen, aynı zamanda “Afiş” adlı kültür sanat programını hazırlayıp sunmaktaydı.
CNN Türk Ekonomi Müdürü ve hafta içi her sabah ekrana gelen Parametre programının sunucusu Ebru Baki ile de yollar ayrıldı. Ebru Baki sosyal medya hesabından da ayrılığına ilişkin bir fotoğraf paylaştı.Ayrıca, cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz'la da yollar ayrıldı. Umut Alphan’ın eşi Melis Alphan’ın da geçen ay Hürriyet’le yolları ayrılmıştı.