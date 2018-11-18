Aile fertleri arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, Yayla Mahallesi’ndeki Kızılelma Parkı’nın yanında meydana geldi. Mustafa Ekemel, iddiaya göre, çocuklarını ve yeğenlerini aralarındaki sorunları konuşmak için evine davet etti. Aile üyeleri arasında evde başlayan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga, evin yakınındaki çocuk parkında sürdü. Parktaki kavgada dedesiyle aynı adı taşıyan Mustafa E. (18) bacağından, kardeşi S. E. (16) de karnından bıçaklanırken, anneleri Hicran E. (42) ise başına aldığı darbeyle yaralandı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne gitti. Yaralı aile fertlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Aileden dede Mustafa E.’nin de bulunduğu 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA
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