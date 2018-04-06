AKP eski vekil, FETÖ davasında beraat etti

Çankırı'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan AKP eski Milletvekili İdris Şahin ve 4 kişi, beraat etti. Bir sanık hakkında ise denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi.

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan AKP Çankırı eski Milletvekili Avukat İdris Şahin’in de aralarında bulunduğu tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Çankırı Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İdris Şahin ile Ahmet Ak, İbrahim Karataş, Erdal Yıldız ve Murat Dönmez hakkında beraat kararı verdi. Sanıklardan Yavuz Yıldız hakkında ise 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi.

AKP’Lİ ŞAHİN DURUŞMAYA KATILMADI

İdris Şahin’in katılmadığı duruşmayı avukatı Özgür Göktaş takip etti. Göktaş, mahkeme sonrasında yaptığı açıklamada, “Müvekkilim bugün sonlanan davaya tamamen siyasi saiklerle belirli çevreler tarafından dahil edilmiştir. Sebebi siyasi olan bu davanın sonuçlarını biz hukukçuların hukuki gerekçelerle değerlendirilmesini beklemek haksızlık olacaktır. Bugünkü kararın tüm siyasi sonuç ve yönlerini müvekkilimiz ilerleyen günlerde bizzat paylaşacaktır” dedi. DHA