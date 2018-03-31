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Hulusi Akar, operasyon bölgesinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'ye giderek, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan inceledi.

android-time 14:43 31 Mart 2018
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Hulusi Akar, operasyon bölgesinde
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'ye giderek, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan inceledi.

Birlikleri denetlemek üzere kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığından helikopterle Tunceli’ye geçti. Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının helikopterlerle Tunceli’ye geçişi sırasında sabah saatlerinde merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan incelediği öğrenildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile de bir araya gelen Akar’ın kentteki birlikleri denetlediği bildirildi.

 

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(İHA)

Son güncelleme: android-time 15:2931.03.2018
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