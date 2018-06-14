Akar’dan kritik telefon görüşmesi

TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scarparrotti ile 13 Haziran 2018’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar‘ın ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile dün bir telefon görüştürmesi gerçekleştirerek Menbiç yol haritasını görüştüğü açıklandı. TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi. Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının geçen haftaki görüşmesinin ardından iki ülkenin YPG/PYD'lilerin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağladığı, planın uygulamasına ilişkin iki ülkenin askeri yetkililerinin görüşmeler yapacağı açıklanmıştı.