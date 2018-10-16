Akçakale’de kampta barınan Suriyelilerin tahliyesine başlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ndeki 22 bin 222 Suriyeli sığınmacının tahliyesine başlandı.

Göç İdaresi’nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye’nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi’nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta barınan 22 bin 222 kişiye de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başladı. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacıların tahliyesine başlandı.

Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Tahliyenin 26 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtildi.

DHA