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Akçakale’de kampta barınan Suriyelilerin tahliyesine başlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ndeki 22 bin 222 Suriyeli sığınmacının tahliyesine başlandı.

android-time 21:53 16 Ekim 2018
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ndeki 22 bin 222 Suriyeli sığınmacının tahliyesine başlandı.

Göç İdaresi’nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye’nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi’nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta barınan 22 bin 222 kişiye de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başladı. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacıların tahliyesine başlandı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Tahliyenin 26 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtildi.

DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

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Son güncelleme: android-time 22:0816.10.2018
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