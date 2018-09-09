Akdamar Kilisesi’nde 3 yıl aradan sonra ayin

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi'nde 3 yıldır yapılamayan ayin, bu sene gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da takip ettiği ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkopos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan yönetti. Ayine Türkiye´den ve yurt dışından yüzlerce kişi katıldı.

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van’a geldi.

Surp Haç Kilisesi´nde 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen ayin için yapılan hazırlıklara ise günler öncesinden başlandı. Tören katılacak olanlar bugün saat 07.30’dan itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi’ne gelmeye başladı. Aralarında Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın da bulunduğu din adamları ile konuklar teknelere alındı. 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklara başladı.

Ayin için adada düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Sezgin Tanrıkulu, belediye başkanları ile yurt dışından ve içinden yüzlerce kişi katıldı. Saat 11.00’de başlayan ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkopos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan tarafından yönetildi.

BAKAN ERSOY: ADAYA SU GETİRİYORUZ

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve kurum amirleriyle birlikte adada ve kilise içerisinde incelemelerde bulunan ve Aram Ateşyan´ın yönettiği ayini bir süre takip eden Bakan Ersoy, daha sonra kilisenin güney tarafında toplanan misafirlerle sohbet ederek, güvercin uçurdu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, ortak değerleri beraber yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Dün olduğu gibi bugün de birlikte Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine, yaşam kültürlerine saygı duymaya, desteklemeye, sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Biliyorsunuz son 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle ayinlere ara verilmişti. Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tesis edildiği için ayinlere başladık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Temennimiz bundan sonra da kesintisiz şekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi´nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum, kasım ayına kadar kıyıdan tatlı su boru hattı döşüyoruz. Kasım ayında ise başlıyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiğimizde adayı inşallah yemyeşil göreceğiz”

Ateşyan da yaptığı konuşmada Nuh peygamberi anlattı. Ateşyan, “Nuh Peygamber gemideyken, geminin kapılarını açamadı. Çünkü dalgalarla mücadele ediyordu. Gemi Ağrı Dağı´nın tepesine indiğinde bile kapıyı açamadı. Ufak bir pencereden güvercin gönderdi haber alabilmek için, güvercin ağzında zeytin dalıyla döndü. Her yerin sakin olduğunu, huzur içinde olduğunun müjdesini verdi. Ondan sonra Nuh Peygamber geminin kapılarını açtı. Dalgalı bir dönem burada da geçti. Ülkemizde de yaşandı. O dalgalı üç yıl içinde biz de Akdamar´ın kapılarını açamadık. Dualarımızı tanrıya yükseltemedik. Ancak güvercin bize haber getirdi. Van şehri huzur içinde. Barış, kardeşlik bakidir artık bu şehirde. Biz de bakanımızın izniyle, valimizin desteğiyle bu yıl geldik ve Van şehrimize kardeşlerimizle buluşmaya, hep birlikte din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bu kutsal mekanda dualarımızı tanrıya ilettik. Barışı sağlasın. Huzur sağlasın. Bu güvercin bizim için kutsal ruhu temsil eder. Devletimizin, tüm siyasi erkanın üzerinde olsun. Bizi her türlü kötülüklerden korusun” diye konuştu

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel’e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor. Din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan, ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk defa ilk 2010 yılında ayıne ev sahipliği yaptı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)