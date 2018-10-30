Son depremler: Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03.25’te Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğümde deprem meydana geldi. Deprem kıyı şeridinden 32.52 kilometre mesafede gerçekleşti.

Yerin 6.37 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 4.4 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER