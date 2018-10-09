Akdeniz’in incisine av yasağı kalktı

Ege-Akdeniz'in ve mutfakların en kıymetli balığı Lagos için av yasağı kaldırıldı.

Ticari amaçlı su ürünleri tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri dışında Lagos avcılığı yapılabilecek. 50 santimden büyük olan Lagos balıkları, denizlerde avlanabilecek türler arasına alındı. 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında ise ticari teknelerin yanı sıra, amatör balıkçıların zıpkınla Lagos avlamaları da yasak olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının tebliğine göre Lagos balığı, ticari amaçlı avlanması yasak olan türler listesinden çıkarıldı. Ancak zaman kısıtlaması getirildi. Türkiye’nin bütün karasularında 1 Haziran-31 Ağustos arasından bu balık avlanamayacak. Diğer dönemlerde ise av serbest olacak.

YASAKLANMIŞTI AMA…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 yılında Lagos balığının avlanması, nakledilmesi ve satılmasını 4 yıl süreyle yasaklamış, bu balıkları yakalayanlara her bir balık için 1113 TL para cezası uygulanacağını bildirmişti.

Bir dönem nesli tükenme tehlikesi altında olan, 25 kiloya kadar ulaşan ve Grida adıyla da bilinen Lagos balığı, lüks restoranların en önemli ve pahalı menüleri arasında yer alıyor. Lagos daha çok Ege ve Akdeniz sularında bulunuyor.