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Akılalmaz olay! 8’inci kattan üzerine düştü

Rize'de binanın 8'inci katından düşen 5 kiloluk ağırlık diski omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı.

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Akılalmaz olay! 8’inci kattan üzerine düştü
Rize'de binanın 8'inci katından düşen 5 kiloluk ağırlık diski omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz’ün üzerine 8’inci kattan 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Diskin omzuna isabet ettiği İrfan Öksüz yere yığıldı.

FOTO: İHA - RİZE'DE MENDERES BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN KARAYEMİŞ-AMBARLIK-KARASU MİNİBÜS DURAKLARINDA BEKLEYEN İRFAN ÖKSÜZ İSİMLİ ŞOFÖRÜN OMUZUNA 5 KİLOGRAMLIK DAMBIL PARÇASI DÜŞTÜ

FOTO: İHA – RİZE’DE MENDERES BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN KARAYEMİŞ-AMBARLIK-KARASU MİNİBÜS DURAKLARINDA BEKLEYEN İRFAN ÖKSÜZ İSİMLİ ŞOFÖRÜN OMUZUNA 5 KİLOGRAMLIK DAMBIL PARÇASI DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öksüz’ü Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ağırlık diskinin hangi daireden düştüğü belirlendi. Dairedeki ismi bilinmeyen kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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