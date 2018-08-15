Akıllara zarar olayda sürücü konuştu: Yaptık bir hata…

Konya'da tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülenen sürücü, araç kullanmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla sağlık kuruluna sevk edildi.

Merkez Karatay ilçesinde tavanına oturduğu otomobilin direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek trafikte tehlike yarattığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılan sürücü Süleyman Çiçekçi, hakkında yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

Sürücü Çiçekçi, müdürlük önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anlık gaflet sonucu böyle bir hata yaptığını söyledi.

Çiçekçi, “Bir anlık gaflet deyin, cahillik deyin… Pazar gününün boşluğundan faydalanarak boş bir alanda öyle bir hareket yaptım. Yaptık bir hata bedelini ödeyeceğiz. Kimse denemeye kalkmasın. Tavsiye etmiyorum. Denemesi bile sakıncalı bir hareket. Hala niye yaptığımı ben de bilmiyorum. Pişmanım, inşallah kimse de böyle bir hata yapmaz” diye konuştu.

Para cezası aldığını ve ehliyetine el konulduğunu dile getiren Çiçekçi, “Adaletin kestiği parmak acımaz” ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, sürücü Süleyman Çiçekçi hakkında adli işlem yapıldığı ve araç kullanmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla sağlık kuruluna sevkinin sağlandığı belirtildi.

Pazar günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi’nde seyreden 42 CSE 94 plakalı otomobilin üzerinde oturan Süleyman Çiçekçi, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmeye çalışırken görülmüş, yaptığı hareketle trafikte tehlike yaratan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Polisin araştırması sonrası ulaşılan sürücüye 324 lira, araç sahibi babasına ise bin 834 lira ceza kesilmişti.

AA