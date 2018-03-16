Akın Atalay hakkında flaş karar! Bir kez daha reddedildi

Cumhuriyet Gazatesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın tutuklu bulunduğu Cumhuriyet davasının 7. duruşması bugün Silivri’de yapıldı. Ara kararını açıklayan hakim, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında verilen tahliye talebi bir kez daha reddetti. Heyet, Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verirken bir sonraki duruşma 24-27 Nisan tarihleri arasında Silivri Adliyesi'nde gerçekleşecek.

Cumhuriyet davasının 7. duruşması, bugün Silivri Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın da bulunduğu 2’si tutuklu 20 kişinin yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davada, savcının mütalaasını açıklamasından sonra söz verilen gazetenin İcra Kurulu Başkanı sanık Akın Atalay, “Yayın politikasının değiştirildiği iddiası bir fiil değil, bir değer yargısıdır. Yayın politikası değişikliğinin, böylesi bir iddianın, bu mahkemede, bu yargılamanın konusu yapılması burada yargılanan sanıkların değil, Türkiye’nin demokrasi ve basın özgürlüğü utancıdır” dedi. Akın Atalay için söz alan avukat Duygun Yarsuvat da müvekkilinin 502 gündür tutuklu olduğunu belirterek tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu’nun avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşmaların 24-27 Nisan’da 4 gün boyunca Silivri’de yapılmasına karar verildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu’nun da bulunduğu 13 Cumhuriyetçinin “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan” 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etmişti.