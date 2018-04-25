Cumhuriyet gazetesi davasında, karar açıklandı. Buna göre Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki Akın Atalay kimdir? İşte ayrıntılar...

Akın Atalay kimdir? 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılından beri avukatlık yapmaktadır. Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi, Barış Girişimi gibi sivil toplum örgütlerinin kurucularındandır. İstanbul Barosu Susurluk Çetesi Araştırma Komisyonu üyeliği yapmıştır.

Akın Atalay aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup, çeşitli hukuk dergilerinde ve günlük gazetelerde özellikle Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında makale ve incelemeleri yayınlanmış olup, akademik toplantılarda “Şüphelinin İfadesinin Alınması”, “Devlete Karşı Suçlar”, “DGM’ler”, “Özel Yetkili Mahkemeler” konusunda bilimsel tebliğler sunmuştur.

1992 yılından bu yana kesintisiz olarak Cumhuriyet Gazetesinde avukatlık, hukuk müşavirliği, yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Halen Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekilliği ve Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Akın Atalay aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup, çeşitli hukuk dergilerinde ve günlük gazetelerde özellikle Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında makale ve incelemeleri yayınlanmış olup, akademik toplantılarda “Şüphelinin İfadesinin Alınması”, “Devlete Karşı Suçlar”, “DGM’ler”, “Özel Yetkili Mahkemeler” konusunda bilimsel tebliğler sunmuştur.