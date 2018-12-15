Akın İpek’in şirketinde muhtarlar bile fişlenmiş

FETÖ'nün firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in, TMSF'ye devredilen şirketi Koza-İpek Holdingdeki bilgisayarlarda Danıştay üyeleri, Esenboğa Havalimanı'nda görevli bürokratlar ile aralarında muhtarların da bulunduğu bazı yerel yöneticilerin fişlendiği belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek’in TMSF’ye devredilen şirketi Koza-İpek Holdingdeki bilgisayarlarda yapılan incelemelerde, Danıştay üyeleri, Esenboğa Havalimanı’nda görevli bürokratlar ile bazı yerel yöneticiler hakkında fişleme listeleri ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ “çatı davası”nın firari sanığı İpek’in el konulan şirketi Koza-İpek Holdingdeki dijital materyallerin incelenmesine ilişkin raporda, şirketin FETÖ’nün hedefleri doğrultusunda hareket ettiği ve amaçları için bir çok kişi hakkında fişleme raporları tuttuğu belirtildi.

Holdingin Ankara’da, İstanbul yolu üzerinde bulunan yerleşkesinde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş’nin eski genel müdürü İsmet Sivrioğlu’nun odasında arama yapıldığı, incelenen şirket bilgisayarlarında, personel hakkında fişleme notları bulunduğu aktarıldı. Söz konusu notların, “özel hayatın gizliliğine muhalefet” olarak değerlendirildiği raporda, FETÖ üyelerinin kendi şirketlerinde çalışanları dahi fişlediği kaydedildi.

Raporda, aralarında şirkete bağlı maden sahalarının bulunduğu bölgelerdeki muhtarların da olduğu bazı yerel yöneticilerin fişlendiği ifade edildi. Söz konusu fişlemelerde, 2014 yerel seçimlerini kazanan kişilerin isimlerinin karşısına “Bizden değil”, “Bizimle hiç diyalogu olmadı”, “Süt işletmelerini şikayet eden kişi, benimle de kahvede tartışmıştı. Sorunlu”, “Diyalog kurulabilecek biri, sorun yok” ve “uç solcu” gibi notlar alındığı tespit edildi.

Bu eylemin, “siyasi fişleme” olarak değerlendirildiği raporda, “yapılan fişleme neticesinde yerel yöneticilerin, şirketler lehinde hareket etmeye zorlandığı” dile getirildi.

FETÖ’CÜLERİ KAÇIRMAK İÇİN HAVALİMANI ÇALIŞANINI BİLE FİŞLEMİŞLER

Koza-İpek Holdingin, Çevre Kurumsal bölümündeki dijital materyallere ilişkin raporda da şirketin bu bölümündeki bilgisayarlarından Danıştay üyeleri ve Esenboğa Havalimanı’nda görevli üst düzey bürokratların isim listelerinin çıktığı belirtildi.

Örgüt üyesi olan ve olmayan Danıştay üyelerinin de isimlerinin söz konusu listede yer aldığı tespitine yer verilen raporda, “FETÖ ile ilgili haklarında idari işlem yapılan kamu görevlilerinin özlük haklarıyla ilgili herhangi bir ceza almamaları ya da en düşük ceza ile cezalandırılmaları yönünde, Danıştayın ilgili dairesinde örgüt tarafından sızmalarını sağladıkları örgüt elemanı olan üyeler ya da kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak istedikleri daire üyeleriyle irtibata geçmeyi amaçladıkları değerlendirilmektedir.” denildi.

FETÖ üyelerine yapılabilecek operasyonlar karşısında örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmak için de firari İpek’in şirketinde çalışmalar yürütüldüğü aktarılan raporda, “Esenboğa Havalimanı’nda görevli üst düzey sivil ve emniyet bürokratlarının isim listelerini ellerinde bulundurarak, örgüte yönelik herhangi bir operasyon durumunda örgüt için önem arz eden örgüt elemanlarının yurt dışına kaçışlarını kolaylaştırmak amacıyla zamanında sızdırdıkları örgüt üyeleri ya da kullanmaya çalıştıkları bürokratlar ile irtibata geçmeyi amaçladıkları” ifade edildi.

Raporda, ayrıca örgüt için önemli görülen kamu kurumlarının personeline ait listelerin Koza-İpek Holdingde arşivlendiği değerlendirmesi de yer aldı.

AA