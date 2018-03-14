AKİT TV’ye ilk ceza! Son dakika haberleri

RTÜK, "Öldürmek istesek Nişantaşı'ndan başlarız" sözünden dolayı AKİT TV'ye ceza verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın RTÜK TV’ye yaptığı başvuru sonuçlandı. RTÜK, Akit TV sunucusu Ahmet Keser’in “Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız” sözlerini yayınlayan Akit TV’ye, ceza kesti.

RTÜK, Akit TV’nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası keserken, bu cezanın, ortalama 25 bin TL’ye denk geldiği ifade edildi.