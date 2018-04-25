Büyük tepki çeken Akit’in sunucusuna zorla getirilme kararı

Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen eski sunucu Ahmet Keser’in yargılanmasına başlandı.

İlk duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Ahmet Keser hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, CHP Milletvekili Eren Erdem'in davaya katılma talebinin ise suçtan doğrudan doğruya zarar görmediği gerekçesiyle reddine karar verdi. Öte yandan BİMER'e yapılan çok sayıda şikayet dilekçeleri de dava dosyasına girdi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Keser katılmadı. Duruşmada, “şikayetçiö sıfatıyla CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil ile yine “şikayetçiö Şecatttin Çelikler'in Avukatı Gülcan Karakaş da hazır bulundu.

“BİMER'E DE ŞİKÂYETLER YAPILMIŞ”

İddianamenin kabul kararını okuyan hakim Sabire Begimay Yıldız Summak, BİMER'e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçelerinin mahkemenin dava dosyasına ibraz edildiğini belirtti.

DHA