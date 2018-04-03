Akkuyu Nükleer Santrali’nde üçüncü temel atma töreni

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için bugün üçüncü kez temel atma töreni gerçekleştiriliyor. 2015 yılında deniz yapıları ve limanının temeli atılan tesis için bir temel atma töreni de2017 yılının Aralık ayında yapılmıştı. Bu törende ise tesisin enerji bloklarının inşaatına hazırlık çalışmalarının startı verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel atma törenine katılacak. Bu tören proje ile ilgili üçüncü temel atma töreni olarak tarihe geçecek. İşte bundan önceki Akkuyu törenleri;

14 NİSAN 2015

Santralin deniz yapılarının temel atma töreni, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla 14 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile Rus Devleti Nükleer Şirketi ROSATOM’un Genel Müdürü Sergey Kiriyenko ile Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov’un da katıldığı törende; tesiste bulunacak deniz yapıları ve limanın temeli atılmıştı. Temel atma sonrasında Krienkon temeli atılan deniz yapıları ve limanın ihalesini 394 milyon dolara Cengiz İnşaat’ın kazandığını açıklanmıştı.

10 ARALIK 2017

2017 yılının Kasım ayında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından, santralin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye girmesinin planlandığı duyurulmuş ve çalışmalara hız verilmişti.

10 Aralık 2017’de ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev’in katılımıyla tesiste bir temel atma töreni daha gerçekleştirilmişti. Eleştiriler üzerine ise ‘nükleer santralin tam anlamıyla inşaatının değil, ancak enerji bloklarının inşaatına hazırlık çalışmalarının başlangıcının söz konusu olduğu’ duyurulmuştu.

VE BUGÜN…

Bugün de Türkiye’nin yıllardır konuştuğu tesisin ‘son temel atma’ töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız.” mesajıyla duyurduğu törende iki lider, video konferans yöntemiyle tesisin temelini atacak.