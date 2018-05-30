Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKM’nin yıkımı tamamlandı

Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de yıkıldı.

android-time 18:13 30 Mayıs 2018
Haberler Gündem
AKM’nin yıkımı tamamlandı
Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de yıkıldı.

AKM’nin yıkımına geçtiğimiz Şubat ayının 13’ünde başlanmıştı.

 

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

akm2

Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu. DHA

İLGİLİ HABERİşte AKM'nin yıkımındaki son durum!İşte AKM'nin yıkımındaki son durum!akm
Son güncelleme: android-time 18:2030.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar