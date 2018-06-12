AKP afişlerinde inanılmaz hata!

Türkiye seçim yarışında son düzlüğe girerken partilerin rekabet yarışı da son hızla devam ediyor. İstanbul Eyüp'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir seçim afişinde Erdoğan'ın isminin 'Re-cep Tayyip Erdoğan' olarak 'ayrılarak' yazılması gözlerden kaçmadı.

Türkiye 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gidiyor. Seçim hazırlıklarını hızla tamamlayan partilerin ekipleri de liderlere lojistik destek veriyor ama kimi zaman seçim takviminin de dar olmasından kaynaklanabilecek hatalar gözlerden kaçmıyor.

Son 16 yıldır iktidarda bulunan AKP’de ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ önlemlerine rağmen hatalar yaşanmaya devam ediyor. Bunun en son örneği AKP’nin İstanbul’da güçlü olduğu ilçelerden biri olan Eyüp’te yaşandı. AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın seçim afişinde yapılan hata bu kadarına da pes dedirtti. Eyüp’te dev reklam panolarındaki AKP afişlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi “Re-cep Tayyip Erdoğan” olarak iki parça olarak yazıldı. Bu da sosyal medyada AKP eski AKP değil yorumlarına yol açtı.