Polise tokat atan kişinin AKP Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

Sosyal medyada dolaşıma giren 'Polise tokat atan şahıs' videosunun sırrı çözüldü. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre 9 Mart'ta yaşanan olayda polise tokatla saldıran kişinin İslam B. isimli, bölgede galericilik yapan bir şahıs olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde araç çekme kavgasında polise görevini yaptırtmayan, AKP Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan olduğu zannedilen kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Emniyet tarafından İslam B. adında bir vatandaş olduğu belirtilen kişinin polisle yaşadığı tartışma kameralara yansımıştı. Bu tartışma daha sonra sosyal medyada yayılarak tepki çekmişti.

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Partili Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ülkenin geldiği nokta, polise reva görülen muamele. Ona buna batırıyor mu diye soruyordun, peki bu senin bir yerine batmıyor mu @suleymansoylu?” şeklinde seslendi.

POLİSE TOKAT ATAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sosyal medyada tepkilere neden olan ‘polise tokat’ videosuna ilişkin Emniyet’ten açıklama geldi. Emniyet açıklamasına göre İslam B. isimli şahıs ve polise sözlü saldırıda bulunan babasının olay sonrası gözaltına alınarak Güneşli Polis Merkezine götürüldüğü ve haklarında ‘Emniyet güçlerine görevini yaptırmamak için direnmek ve polise mukavemet’ suçlarından işlem yapıldığı adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ise trafik ekiplerinin caddede düzensiz park eden araçlara işlem yapıldığı esnada yaşandığı aktarıldı. İslam B. isimli şahsın iddia edildiği gibi siyasi bir kimliğinin de olmadığı vurgulandı.