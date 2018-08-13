AKP ilçe teşkilatı devletin il müdürlüğünde toplandı

AKP Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, ekibiyle birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne gitti. İl Müdürü Birdal Öztürk’le görüştü. Daha sonra seçim toplantısı yaptı.

Seçimlerle birlikte gündeme gelen “Türkiye parti devleti olacak” iddiasını haklı çıkaracak uygulamalara başlandı. AKP'nin Trabzon Ortahisar İlçe Teşkilatı haftalık olağan toplantısını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yaptı. AKP İlçe Başkanı Temel Altunbaş tarafından yönetilen toplantıda önce parti çalışmaları masaya yatırıldı. Ardından da Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları çalışmalar hakkında AKP'lilere sunum yaptı.

‘SUNUMUNU DİNLEDİK…'

AKP'li Başkan Altunbaş, Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk eşliğinde odaları dolaşarak memurlarla görüştü. Görüntüleri AKP İlçe Başkanı Temel Altunbaş kendi Facebook hesabında da paylaştı. Altunbaş paylaşımında şunları yazdı: “Bu haftaki Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızı Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirdik. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yaptıktan sonra, İl ve Gençlik Merkezi Müdürlüklerimizin yaptıkları sunumu dinledik.”

Temel Altunbaş, DSİ, İlbank ve diğer resmi kurumları ziyaret edip “istişarede bulunduklarını” da paylaştı. Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“AK Parti'den gelip bizden görüş aldılar. Spor faaliyetleri, gençlik faaliyetleri, Gençlik Merkezimizin çalışmaları hakkında soru sordular, biz de çalışmalarımızı anlattık. Bunu, partinin faaliyeti olarak görmedik. Sonuçta herkese açığız. Spora, gençlere hizmet ediyoruz. Onlar da geldi, çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik. Toplu fotoğraf da çektirdik.”

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ise skandala sert tepki gösterdi ve “Her yer tek adam rejiminin partisi AKP'nin çiftliğine döndü. Kimse korkudan bir şey söyleyemiyor” diye konuştu.