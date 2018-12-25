AKP ile CHP arasında ‘Vurun kırın’ polemiği

AKP Yalova İl Başkanı Müğlim Bağatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler için kendisine “Vurun, kırın, kazanın” talimatı verdiğini iddia etti. CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak ise bu sözlere “Cevabınızı sandıkta alacaksınız” diye tepki gösterdi.

AKP Yalova İl Gençlik Kolları Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı önceki gün Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya iki hafta önce AKP Yalova İl Başkanı olarak atanan Muğlim Bağatar'ın sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat aldığını ifade eden Bağatar, “Zafere ulaşmak fedakarlık ister. AK Parti gençliği her türlü fedakarlığı yaparak bedel ödemekten kaçınmadan azmettiği zafere ulaşacaktır. Tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bana görevi tevdi ederken, ‘Yalova'da seçimi alın; vurun, kırın, kazanın' dedi. Ben de kendisine söz verdim” şeklinde konuştu.

CHP'DEN SERT YANIT

AKP'li başkanın sözlerine CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak'tan sert yanıt geldi. “Demokrasinin olduğu bir ülkede ‘Seçimi vurun, kırın, kazanın' demek kaosla beslenmeyi seçmek demektir” diyen CHP İl Başkanı Koçak; “Kavga ve kaosla beslenmeyi kendisine adet edinmiş olanlar, ülkemizin suç oranının en düşük kenti olan, barışın, kardeşliğin sembolü olan Yalova’mızda seçim sürecinde izleyecekleri yol haritasını da yaptıkları açıklamalarla açıkça ortaya koymuşlardır. Yalovalılar halkı kışkırtmak, galeyana getirmek, tahrik etmek isteyenlere gerekli cevabı sandıkta vereceklerdir. Yalova’mız suçun en az olduğu kenttir. Kentimizin de bu dokusunu asla bozmayacağız, bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.