AKP İle MHP arasında sürpriz ittifak görüşmesi

AKP ve MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifak görüşmeleri bugün başlıyor. AKP'li Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz bir araya gelecek.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2019 öncesi partilerde çalışmalar sürüyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul’dan aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Partiler arası ittifak kapsamında ise en çok merak edilen konu, MHP ile AKP arasındaki Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceği oldu. Bu kapsamda iki parti arasında ilk somut adım atılıyor. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bugün akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yapacak. Heyetlerin ittifak modeliyle ilgili görüşmelerinin ardından son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşme belirleyecek.

İHA