AKP İstanbul, seçim startını Sapanca’da verdi

AKP İstanbul için seçim çalışmalarına başladı. AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sapanca'da gerçekleştirildi. Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“YEGANE GÜCÜMÜZ MİLLET”

Toplantıda bir konuşma yapan AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’un Türkiye siyasetinin bir özeti olduğunu aktardı. Son seçimlerde AKP İstanbul teşkilatının bütün kademeleriyle yürekten bir çalışma yaptığını gördüklerini aktaran Kurtulmuş, “Bizim teşkilat mensuplarımızın en temel özelliklerinden birisi, bire bir halkımızın gönlüne dokunabilme becerisidir. Bizim beşeri planda yegane gücümüz milletimizdir. Bizim vazifemiz de bu gücü harekete geçirmektir.” dedi.

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Kurtulmuş, 2019 Yerel Seçimleri ile ilgili olarak da “Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise İstanbul teşkilatlarının ne kadar başarılı olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha gördüklerini belirterek, “Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimlerde çıtanın daha da yukarıda olmasını arzu ediyoruz. İstanbul'un seçimlerdeki önemi ortada, dolayısıyla bu konuda daha da gayretli olmamız gerekiyor. Ben bu konuda teşkilat mensuplarımıza güveniyorum. Hep birlikte başaracağız inşallah.” diye konuştu. AA