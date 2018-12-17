AKP’den anket yalanlaması: Adayımız değişmeyecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çigdem Karaaslan, "AKP'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı değişecek" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Karaaslan "Cumhurbaşkanımız tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak ismi açıklanan sayın Mustafa Demir’in isminin yeniden değerlendirildiği iddiası tamamen gerçekten uzaktır. AK Parti’mizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir’dir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çigdem Karaaslan; Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının değişeceği ve kendisinin de adının geçtiği bir anket çalışması yapıldığı hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenip ilan edildiğini belirterek, “Samsun Büyükşehir Belediye Basşkanı adaylığı üzerinde Genel Merkez'imiz tarafından son günlerde bir anket çalışması yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu anketi AK Parti Genel Merkez'imizin adını kullanarak yapanların olduğu tespit edildiği takdirde gereğinin yapılması için en kısa sürede hukuki yollara başvurulacaktır. Adaylarımızın belirlendiği tüm şehirlerimizde olduğu gibi Samsun'umuzda da adayımız ve teşkilatlarımızla birlikte sahada çalışmalarımıza hızla başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak ismi açıklanan sayın Mustafa Demir'in isminin yeniden değerlendirildiği iddiası tamamen gerçekten uzaktır. AK Parti'mizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'dir. Bizler şu anda tam anlamıyla 31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimlere ve 15. seçim zaferimize odaklanmış durumdayız” dedi.

NE OLMUŞTU?

74 şehirde büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayan AKP’nin; Samsun ve Şanlıurfa için açıklanan adayların belirlemesine rağmen yeniden anket çalışması başlattığı iddia edilmişti.