AKP-MHP ittifakı kabul edildi, Meclis’te tokatlı yumruklu kavga

Partiler arasında seçim ittifakının yolunu açacak 26 maddelik İttifak düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Görüşmeler sırasında CHP ve MHP'li vekiller arasında tokatlı yumruklu kavga yaşandı.

Seçim İttifakı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Görüşmeler yapılırken Meclis Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Çıkan tartışma nedeniyle görüşmelere ara verildi. Aranın ardından Çam'a İçtüzük 163. Maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verildi. Çam’ın Meclis Genel Kurulu’ndan çıkarılması esnasında tokatlar yumruklar havada uçuştu.