AKP-MHP ortak mitingi ‘yakışık almaz’ dedi ama olacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapma konusunda 3 kez ''Yakışık almaz, her koyun kendi bacağından asılır '' dedi. Ancak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, iki partinin ortak miting yapabileceğini açıkladı. Kalın, ''Cumhur ittifakının ortak miting yapma ihtimali var, henüz takvim netleşmedi'' dedi.

Bahçeli 20 Mart günü katıldığı Elazığ mitingi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ”İktidar partisi ile ortak miting olmayacak. MHP kendi imkanlarıyla kendi toplantılarını yapıyor” dedi.

HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN….

21 Nisan günü de Kızılcahamam kampında ”Cumhur ittifakını kurduk. Bunu oluşturan partiler kendi siyasi kimlikleriyle cumhur ittifakında yer almaktadırlar. Adayları o şekliyle belirlemektedir ve oy verme anında da bu siyasi kimliğe uygun olarak her partinin elemanları kendi partisine oy vereceklerdir. Böyle bir durum içerisinde ortak seçim çalışmalarında bulunmak, ortak miting yapmak yakışık almaz. Her koyun kendi bacağından asılır” açıklaması yaptı. Bahçeli benzer bir açıklamayı da, 8 Mayıs Salı günü TBMM'deki grup toplantısı sonrası yaptı.

Bahçeli bu kadar kesin konuşmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın dün, AKP-MHP ve BBP'nin ortak miting yapabileceğini söyledi ve ‘'MHP ile ortak miting ihtimali var. Net bir takvim oluşturulmadı. MHP ile ortak bir miting yapılabilir. Cumhur İttifakı için bir miting yapılabilir. BBP de buna katılabilir. Cumhur İttifakı’nın sokaklarda kabul edildiğini görüyorsunuz'' dedi.