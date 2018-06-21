AKP milletvekili adayından vatandaşa şok sözler

AKP Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir, Milas Güllük pazarında AKP’ye tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü ve çok ağır hakaretlerde bulundu.

Milas Güllük pazarında seçim çalışmalarının sürdüren AKP Muğla 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir’in, AKP’ye tepki gösteren bir vatandaşa söylediği sözler akıllara durgunluk verdi. ‘Ülkeyi bu hale siz getirdiniz’ diyen vatandaşın üzerine yürüyen vekil adayı Demir, “Saygısız köpek. Asıl siz getirdiniz ahlaksız. Şunu ben aldırayım da buradan kessin sesini şerefsiz!” diye bağırdı. Demir, yanındaki partililer tarafından sakinleştirilip pazardan uzaklaştırılırken o anlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.