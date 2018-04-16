AKP MYK Toplantısı sona erdi! AKP Sözcüsü Ünal açıklama yapıyor

AKP MYK Toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapıyor. Ünal, CHP'nin OHAL'e karşı başlattıkları eyleme değindi. Bu eylemlerde İstanbul il başkanının açıklamalarına vurgu yapan Ünal, "Tutuklulara rehin denilmesi ve Demirtaş'la ilgili açıklamalar dikkat çekiciydi. Bu açıklamalar CHP'nin terör örgütleriyle olan ilişkisini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Ünal’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

Suriye ile ilgili geçtiğimiz günlerde de ABD, İngiltere ve Fransa’nın bir operasyonu olmuştu. Biz bu operasyonu desteklediğimizi açıklamıştık. Ancak bu destek bu ülkelerin terör örgütleriyle olan ilişkisini desteklediğimiz anlamına gelmiyor.

Şimdiye kadar ülkede her türlü zorbalığı yürüten, kimyasal silahlarla halkı katletmiş olan, insanları mülteci konumuna düşüren, biz zamanlar reform yapacağım diye bize yaklaşan, Esad’a dönük biz CHP’nin bir eleştirisini görmedik ancak her iki yılda bir seçime girmiş bir lideri eleştirdiğini görüyoruz.

UYUM YASALARI

Hem seçim hem yürütme hem de kamu personeli konusunda düzenleme yapılıyor. Çünkü yeni sisteme geçildiği için bunların düzenlenmesi gerekiyor. Titiz bir çalışmanın ardından bu paket Meclis’e sunulacak.

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