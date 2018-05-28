AKP Nusaybin İlçe Başkanı Zengin’den açıklama: Niyetim olayları engellemekti

Nusaybin'de askerlere yöhelik saldırıya müdahale eden polis ekiplerinin üzerine yürürken ve küfrederken görüntülenen AKP Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel iddialarla ilgili açıklama yaptı.Başkan Özel açıklamasında amacının olayları önlemek olduğunu savundu ve "Ama özellikle, bazı kamu görevlisi sorumluluğunu taşıyanların da; bencil, sorumsuz ve hoyratça davranma lüksleri olmadığını, kurumların içinde varsa bu çürük elmaların ayıklanması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

İşte Başkan Özel’in açıklaması:

“16.05.2018 günü (Ramazan ayının birinci günü) saat 17.30 civarında Nusaybin İlçe Merkezi Dörtyol Mevkiinde aracımla giderken küçük bir kalabalığın toplanmış olduğunu ve kendi aralarında tartıştıklarını oluşan kalabalık nedeniyle de yolun trafiğe kapandığını gördüm. Bu nedenle arabadan inip ne olduğunu anlamaya çalıştım. Cadde üzerinde trafikte yol verme üzerinden korna ile başlayan ve karşılıklı tartışma ile süren, akabinde çevreden-yoldan gelenlerin de toplandığı bir kalabalığa dönüşen hadise aslında tamamen spontane olarak cereyan etmiştir.

Toplanan kalabalık ve karşılıklı tartışmaların artması gittikçe sertleşmeye doğru çevrilince yanımda bulunan ilçe yönetiminden arkadaşlarla olayı yatıştırmaya ve tartışan tarafları ayırmaya çalıştık.

Bazı basın yayın organlarında veya sosyal medyada konu ile ilgili adımın ve partimin bağlamının dışında geçiyor olması tam bir çarpıtmadır. Ben olaya çok sonradan iyi niyetle ve kamu yararı hassasiyetiyle müdahil oldum. Ben, yönetim kurulumuzdan birkaç kişi, bazı STK temsilcileri ve bazı esnaftan kişilerle beraber orada bulunmamız tamamen tevafuki olduğu gibi, kalabalığa ve taraflara yönelik telkin ve konuşmalarımız da tamamen iyi niyetli ve hadisenin büyümesini engelleme arzumuzdan kaynaklanmıştır.

Kalabalık içinde toplum psikolojisine en hafif tabiriyle lakayt olan, olaya taraf birkaç güvenlik personelinin o atmosferde yatıştırıcı olmak yerine adeta ateşe benzin döken bağrışma ve davranışlarına da şahit olduk. Bu bizi üzdü ve endişelendirdi. Olayı yatıştırma telaşındayken partimize ve devlet başkanımıza küfürler eden iki resmi görevli kişiye uyarıda bulundum. Hiç kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını dile getirince üzerimize gelindi. Meydanda olan herkese “yanlış yapıyorsunuz, devlet ve milleti karşı karşıya getirmenize müsaade etmeyiz” dedim. Ses ve görüntü kayıtlarıyla da bu sabittir. Devletimizin; son yıllarda hukuk ve kamu yararını gözeterek, bölgenin güvenlik ve huzuruna olan katkısını bir çırpıda silme teşebbüslerine asla prim verilmemelidir.

Büyük bir kurum olarak çok büyük ve değerli hizmetleriyle bu güzel atmosferi sağlayan kahraman polisimizi ve askerimizi vatandaşlarımızla karşı karşıya getirmeye ve art niyetli algı operasyonlarına malzeme devşirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bizler bu güne kadar devlet ve millet sevdasıyla siyaset yaparak askerimizi ve polisimizi milletle kaynaştırmak, bu birlikteliği sağlayıp, daha güçlü bir toplum oluşturmaktan başka bir niyet gütmedik. Tarafı ve müdahili olmadığım ancak tarafları yatıştırma ve kargaşayı dağıtma amacıyla, ortamı provoke etmeğe çalışan o kişilere yönelik olarak sarf ettiğim kastımı aşan söylemlerim olduysa , bundan dolayı taraflardan ve kamuoyundan özür diliyorum.

Çünkü benim bu konuda bir kastım yoktur ve olamaz. Ama özellikle, bazı kamu görevlisi sorumluluğunu taşıyanların da; bencil, sorumsuz ve hoyratça davranma lüksleri olmadığını, kurumların içinde varsa bu çürük elmaların ayıklanması gerektiği kanaatindeyim. Seçim sathı mailine girdiğimiz ve Ramazan’ı Şerif’i idrak ettiğimiz bu anlamlı günlerde siyasetçisinden güvenlikçisine, İdarecisinden medyacısına kadar hepimizin daha duyarlı ve daha sorumlu davranması gerektiğini hatırlatır saygılar sunarım.”