AKP Samsun Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir kimdir?

AKP Samsun Belediye Başkan Adayı belli oldu. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir olarak gösterildi. Peki, Mustafa Demir kimdir?

AKP Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Belediye Başkanı adayları listesinde yer alan Mustafa Demir Samsun’dan aday gösterildi. 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde aday olan Mustafa Demir, Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürütmüştü. Peki, Mustafa Demir kimdir, kaç yaşında? İşte, Mustafa Demir hakkında merak edilenler…

AKP SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA DEMİR

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961’de Trabzon Şalpazarı’nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye’dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.