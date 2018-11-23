AKP tek başına seçimi kazanamaz

Yerel seçimler öncesi AKP'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düştüğünü söyleyen Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, "AKP’nin MHP olmadan İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok" dedi.

AKP ve MHP'nin yerel seçimlerde de işbirliğine gideceğini açıklamasının ardından Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici ittifakı ve yerel seçim sürecini değerlendirdi. AKP'nin oy kaybetme nedenlerinin başında ekonomik sorunların geldiğini anlatan Gezici,“AKP'nin MHP olmadan İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok.” dedi. AKP'nin tek başına alabileceği oy oranının yüzde 34-35 bandında olduğunu dile getiren Gezici, “MHP ise oylarını yüzde 17 – 18'e çıkarmış durumda. O yüzden AKP, MHP ile işbirliği yapmak zorunda” diye konuştu. Murat Gezici, ülke genelindeki Kürt seçmenin dini ve manevi duygularını tamamladığını düşünerek yüzde 65'inin ilk tercihinin AKP olduğunu, HDP'ye ise söylemleri nedeniyle oy vermediğini belirtti.

AKP MHP İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDA

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç’ın sorularını yanıtlayan Gezici, AKP'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesinin seçimi tek başına kazanamayacağı gösterdiğini vurguladı. Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunların AKP'nin oyunun düşmesine neden olduğunu kaydeden Gezici, Bu sorunların devamlılığı AKP'yi yüzde 40'ın altında itiyor. AKP bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor.” diye konuştu.

MUHAFAZAKAR KÜRT SEÇMEN HDP’YE OY VERMİYOR

“AKP ve MHP ittifakının İstanbul'daki Kürt seçmeni ürkütebileceği gerçeği atlanmaması gereken bir gerçek” diyen gezici “AKP burada stratejiyi doğru konumlandırmalı. AKP'ye oy veren Kürt seçmeninin Erdoğan'a olan bağlılığı konusunda bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak MHP ile yapılacak olan ittifakın önemli bir oy değişimine sebep olacağı düşünülüyor. Ülkenin genelinde Kürt seçmenin yüzde 65'i ilk tercih olarak AKP'ye oy veriyor. Muhafazakar Kürt seçmen HDP'nin marjinal dilinden dolayı oy vermiyor. HDP Türkiye partisi olma fırsatını değerlendiremedi.” değerlendirmesinde bulundu.

İTTİFAK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin yüzde 50 oy oranını zorunlu hale getirdiğini hatırlatan gezici “Bu nedenle benzer çizgilerdeki siyasi partilerin bir araya gelme durumu ortaya çıktı. AKP ve MHP tabanı ile CHP ve İYİ Parti tabanının kendi içindeki birbirine yakınlığı ve geçişlerinin kuvvetli olması sebebiyle ittifaklar bir siyasi zorunluluk haline geldi. dedi.

İYİ PARTİ İÇİNDE İTTİFAK İSTEMEYENLER VAR

CHP-İYİ Parti cephesinde bundan sonraki dönemde de ittifakın devam edeceğini vurgulayan Gezici, İYİ Parti içinde ittifakı istemeyen yöneticilerin bulunduğunu ve bu durum gelecekte parti içinde çatışmaları doğurabileceğini söyledi.

“İYİ PARTİ ANKARA’DA ISRARCI AMA…”

Partilerin kritik bazı illerdeki durmunu da değerlendiren Gezici, “İYİ Parti Ankara'da ısrarcı da olsa CHP orayı veremez çünkü oy oranı Türkiye genelinde çok düşer. Mersin'i İYİ Parti'ye verebilirler. Doğu illerinden özellikle kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde AKP lehine değişiklik yaşanabilir. Tunceli özelinde de CHP lehine bir belediye değişimi olabilir. Bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara'da HDP seçmeninden iktidar bloğunun karşısındaki adaylara sonuçları etkileyebilecek oranda oy geçişi olabilir.” tespitlerinde bulundu.

CHP HER SEÇİMDE BU TUZAĞA DÜŞÜYOR

CHP’nin her seçimde ‘Türk milliyetçisi ve muhafazakar bir aday gösterirsem seçmeni kendime çekebilirim’ düşüncesiyle hareket ettiğini dile getiren Gezici, “Ancak bu bir tuzaktır. Metropol şehirlerde bu profilde aday çıkarırsa kaybeder ki CHP bunu her seçimde deneyen bir parti. Üsküdar'da bir müftüyü aday olarak göstermişti ve 40 bin seçmen sandığa gitmedi. Seçmenini küstürüyor.” dedi.

HDP TÜRİYELİLEŞEMEDİ

Yerel seçimler için HDP’nin durumunu da değerlendiren Gezici’nin tespitleri şu şekilde; “Türkiye'de kendisini Kürt olarak tanımlayanların oranı yüzde 20'dir. Bu oranın yüzde 65'i halen AKP'ye oy verirken sadece yüzde 25'i HDP'ye oy veriyor. Geriye kalan kısım ise diğer partilere dağılıyor. Millet İttifakı, HDP seçmenini kazanabilmek için marjinal bir dil kullanıldığında merkez seçmeni ürküttüğü aynı zamanda AKP ve MHP'nin içinden de oy alamadığı görülüyor. HDP Türkiyelileşememiştir. Dini ve manevi duygularını AKP'nin tamamladığı düşünen Kürt seçmen oyunu AKP'ye veriyor.”