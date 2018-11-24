AKP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Mestan Özcan kimdir?

Mestan Özcan Tekirdağ Ak Parti Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşka Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan Mestan Özcan 2019'un mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yer alacak. Peki Mestan Özcan kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 40 belediye başkan adayı arasında Tekirdağ Belediye Başkan adayı yer aldı. Tanıtım toplantısında Mestan Özcan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklandı. Peki, Mestan Özcan kimdir?

MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1973’te doğan Mestan Özcan, üniversite de dahil olmak üzere tüm tahsilini Tekirdağ’da tamamladı.

Ziraat mühendisi olan ve halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi olan Özcan, evli ve iki kız çocuğu babası. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği görevini de yürütüyor.