AKP’de gündem: Kongre öncesi ‘sınırlı kabine revizyonu’

AKP'de Haziran sonunda beklenen kongre ve gelecek yıl yapılması öngörülen genel ve yerel seçimlerin öncesindeki süreçte parti karar organında yenilenme ve sınırlı sayıda bakanı kapsayacak şekilde kabinede bir revizyonun gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Konuya ilişkin olarak Reuters’a değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, “Kongreye bağlı olarak kabinede ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nda (MKYK) bir değişim ihtiyacı var. Bu değişimle hem parti hem de kabine seçim sürecine hazır hale gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu değerlendirebilir” dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamaya göre AKP Kongresi’nin Haziran sonunda yapılması planlanıyor.

PERFORMANS İÇİN DEĞİŞİM

Kaynaklar ve yetkililer, bazı parti yöneticileri ile kabine üyelerinin beklenen performansı gösteremediğini seçime hazırlık dışında bu nedenin de değişimi gerekli kıldığını belirtiyorlar.

AKP’den bir yetkili, “Kongrede 50 kişilik MKYK’ya bazı bakanların girmesi, ardından da onların yerine kabineye başka bakanların atanması beklenebilir” dedi.

Kabine revizyonunun Kongre sonrası olacağı görüşüne katılan başka bir AKP’li yetkili ise, “Erdoğan parti yönetimini güçlendirmek için kongrede bazı bakanları MKYK yönetimine çekebilir ki, bunun sonucu da sınırlı bir kabine revizyonudur. Böylece seçim için gerekli hazırlıklar da yapılmış olur ve seçim süreci başlatılmış olur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında “Parti teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu var” demiş, ardından da parti tarafından istifaları istenen İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Düzce’nin AKP’li belediye başkanları görevlerini bırakmışlardı.

AKTİF KABİNE HEDEFİ

Kabine revizyonu beklentisinde, Erdoğan’ın seçimler öncesinde daha aktif bir parti yönetimi oluşturmayı isteyebileceği öngörüsü de etkili.

AKP’ye yakın bir kaynak, “Geçen seferki revizyonun daha kapsamlı olması bekleniyordu. Erdoğan şimdi artık daha aktif bir kabine hedefliyor. Bunun zamanı geldi” değerlendirmesini yaptı.

En son kabine revizyonu geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerçekleşmiş, hükümete beş yeni bakan girerken, altı bakanın görev yeri de kabine içerisinde değiştirilmişti.

Erdoğan’ın ‘yorulan’ isimleri gerekçe göstererek zaman zaman kabine revizyonları yaptığını hatırlatan GENAR Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş da, “Yorulan bakanlar her dönem oluyor. Dolayısıyla onları değiştirerek hem toplumun değişim talebine hem de kabinenin yenilenmesi talebine cevap veriliyor” ifadelerini kullandı.

“ŞİMŞEK EKONOMİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE”

AKP içinde bazı yetkililer ise, Erdoğan’ın kabinede bir revizyona gitmesini beklemiyor.

Bir AKP yetkilisi şöyle devam etti:

“Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun değişeceğini iddia edenler var. Bunu da Erdoğan’ın kapalı ya da açık toplantılarda söylediği bazı sözlere bağlayanlar bulunuyor. Ancak unutulmasın ki, Erdoğan geçmişteki toplantılarda da bazı bakanlara sert çıkmış, ancak eleştirdiği o kişilerle çalışmayı sürdürdüğü de olmuştu.”

Erdoğan geçtiğimiz hafta, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü” demiş, bazı yorumcular Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerle, Hazine’den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek’i kastettiğini öne sürmüşlerdi.

Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir kaynak, Erdoğan’ın sözlerinin hedefinin Şimşek olabileceğini ancak bunun bir “yol ayrımı” anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Şimşek ekonomi politikaları açısından kritik önemde. Farklı değerlendirmeler, eleştiriler olabilir ama Şimşek’in görevinde değişiklik beklemiyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da Şubat ayında Trabzon’da yaptığı açıklamada, “Geri çekilmek de bir erdemdir… En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir” demiş, Soylu’nun sözleri bazı medya organları tarafından “İstifa sinyali” diye yorumlanmıştı. Ancak Erdoğan, bunun söz konusu olmadığını kaydetmişti.

Bu açıklamanın ardından Soylu’nun görevden ayrılacağı beklentisi oluşmuştu.

Soylu 1 Eylül 2016 tarihinde yapılan ve sadece iki bakanlığı kapsayan kabine revizyonunda Çalışma Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na kaydırılmıştı.

“REVİZYON KONGRE ÖNCESİ OLABİLİR”

Olası kabine revizyonunun AKP’nin kongresi öncesi yapılacağı yönünde görüşler de var.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, “Revizyon kongre öncesi olur. Çünkü bazı bakanların performansı çok düşük. Bir diğer neden de yapılan kamuoyu araştırmalarında bazı illerdeki oy düşüşünün, o illerden bakan olmayışına bağlanması. Dolayısıyla acil önlem gerekiyor” dedi.

Dün katıldığı bir televizyon programında AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Kabine revizyonu yapılacağına ilişkin bilgi sahibi değilim” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin en son değerlendirmesini Şubat ayında yapmış, “Kabine revizyonu asla söz konusu değil” demişti.

REUTERS