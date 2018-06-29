AKP’de kongre tarihi belli oldu

AKP Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal, AKP'de 6. Olağan Kongre'nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

AKP 6. Olağan Kongresi’nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacağını belirten Ünal, “Aynı zamanda 15 Temmuz anmasının da hazırlıklarına başladık” ifadelerinde bulundu.

Mahir Ünal, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Önümüzdeki hafta muhtemelen yani yemin töreninden önce kanun hükmünde kararname yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte de

Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.

Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK’nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla açıklanacak.

SÜLEYMAN SOYLU’NUN ‘CHP’ AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Seçim öncesinde Türkiye seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bütün bunlar Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye’nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı’da bir bakkal AK Parti’ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği diye göz dağı vermek için Ağrı’da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP’den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP’nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP’nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.

OHAL KALDIRILACAK MI?

OHAL ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, “Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir değişiklik söz konusu değil.” dedi.