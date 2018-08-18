AKP’de MKYK’da gidenler ve kalanların listesi

AKP’nın 6. Olağan kongresinde yeni A takımı ve MKYK üyeleri belli oldu. MKYK’ya 29 yeni isim girerken 21 isim ise yerlerini korudu. MKYK’da 15 de kadın yer aldı. Berat Albayrak, Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Zeyid Aslan, Burhan Kuzu, Cevdet Yılmaz, Ravza Kavakçı Kan, Mehdi Eker, Ethem Sancak AKP’nin yeni MKYK’sında yer almadı. Yeni MKYK'da 42’si milletvekili 50 üye bulunuyor.

ESKİ BAKANLAR LİSTEDE

MKYK’da eski bakanlar Nurettin Canikli, Mehmet Özhaseki, Efkan Ala, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Arslan, Cevdet Yılmaz, Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Lütfü Elvan, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş, Julide Sarıeroğlu gibi isimler yer aldı. Yeni MKYK'nın yedek listesinde Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da bulunuyor.

100 YILLIK PRANGA MKYK'DA

Anayasa değişikliği referandumu için “100 yıllık prangalardan kurtulduk” diyerek tepkileri üzerine çeken eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da MKYK'ya girdi.

TBMM genel kurulundaki kavgada milletvekillerine yumruk atan ve Meclis Genel Kurulunda CHP'lilere ‘'Köpek giremez'' pankartı gösteren AKP Eski Antalya Milletvekili Gökçen Erdoğan Enç de MKYK listesinde yer aldı.

LİSTEDE OLMAYANLAR

Eski MKYK'da olup da revize edilen listede olmayan isimler şunlar:

Ali Aydınoğlu, Abdulhamit Gül, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Fevzi Şanverdi, İsa Sinan Göktaş, İshak Gazel, İsmail Emrah Karayel, Mehmet Eker Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Mustafa Savaş, Mustafa Yel, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan Zeynep Alkış.

MKYK’da yer alan isimler şöyle:

Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Julide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köjs, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı Zehra Taşkesenoğlu.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Ayrıca Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu.

Buna göre Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan isimler şöyle:

Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU

Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri de şöyle:

Yalçın Akdoğan, İlyan Şeker, Ayşe Keşir.

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nda da şu isimler yer alıyor:

Mehmet Ali Şahin, Ayşenur Bahçekapılı, Halide İncekara, Kemalettin Aydın.