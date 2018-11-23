Son dakika haberi… AKP’de son dakika gelişmesi! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları…

Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün (Cumartesi) Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın 3 büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile baş başa görüştü. İLGİLİ HABER Erdoğan adayları İstanbul'da açıklayacak Bu görüşmenin Cuma günü yapılması planlanıyordu. Ayrıca, Erdoğan ile Yıldırım bugün telefonda bir görüşme daha gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul’dan Ankara’ya gitti. İLGİLİ HABER AKP tek başına seçimi kazanamaz Erdoğan’ın, bugün (Cumartesi) Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Erdoğan’ın 3 büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. DHA