AKP’de yeni görev dağılımı

Binali Yıldırım ve Bekir Bozdağ Meclis yönetimine, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş parti yönetimine getirilecek. Vekil olmayan bazı isimler de belediye başkanı adayı olarak değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yapılan seçimlerin ardından yeni hükümet sistemi içinde oluşturacağı kabine ve bürokratik yapı konusunda mesai yaparken, Meclis ve parti yönetiminde de güçlü bir yapı kurmayı hedefliyor.

24 Haziran seçimlerine ‘Güçlü Meclis-Güçlü Hükümet’ hedefi ile giren Erdoğan bunun ilk adımını, kabineden 22 ismi milletvekili listelerine taşıyarak atmıştı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP kulislerinde, Erdoğan’ın, güçlü bir hükümetin yanı sıra, Meclis’te ve parti yönetiminde de güçlü bir yapı kuracağı, bu amaçla da mevcut bakanlardan bazılarının parti yönetimi ve Meclis grubu yönetiminde görevlendirileceği ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanı olması durumunda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın grup başkanı yapılacağı, yeni sistemde, yasama odaklı çalışacak Meclis’te ihtisas komisyonlarının daha etkin hale gelecek olması nedeniyle bakanlardan bazılarının da komisyon başkanı olarak değerlendirileceği yorumu yapılıyor. Erdoğan’ın özellikle AKP’nin Meclis grup yönetiminde köklü değişikliklere gideceği ve siyasi yönü ağır basan isimleri grup yönetimine taşıyacağı öne sürülüyor.

KABİNE SÜRPRİZLERE AÇIK

Erdoğan’ın, 295 olan sandalye sayısı nedeniyle, yeni kabinesinde milletvekillerinden kimseye yer vermeyeceği ve 8 Temmuz’da yapılacak yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni kabinenin ‘sürprizlere’ açık olduğu belirtiliyor. ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ adı altında oluşturulacak yapıda, her bakanlıkta en az iki bakan yardımcısının görevlendirileceği ve tamamen icra odaklı çalışacakları ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları da ‘Kabinenin bir parçası’ gibi çalışacak ve şu anda başbakan yardımcıları bünyesinde toplanan bazı kurumlar Cumhurbaşkanı yardımcılarına bağlanacak.

GÜÇLÜ PARTİ YÖNETİMİ

Erdoğan’ın, kabinesini açıklayıp, Meclis grup yönetimini belirledikten sonra AKP’nin Eylül’de yapılacak büyük kongre takvimini de öne çekeceği ve Ağustos ayı içinde yapılması beklenen kongrede, parti yönetiminde değişime gideceği belirtiliyor. Güçlü bir MKYK ve MYK yapısı ile Kasım ayından itibaren 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin startının verileceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın, kabinesine almayacağı veya milletvekili adayı yapmadığı bazı isimleri yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak değerlendireceği kaydediliyor. Mevcut bakanlardan siyasi yönü ağır basan Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Fikri Işık gibi isimlerin de Genel Merkez yönetimine kaydırılacağı belirtiliyor.