AKP’den aday olamadı İstanbul’a Vali Yardımcısı oldu

AKP'den milletvekili olabilmek için görevinden istifa eden Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik, aday listesine giremeyince kamudaki görevine geri döndü. Dengeşik İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, birinci derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik atandı. Dengeşik'ten boşalan göreve ise eski Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Ayhan getirildi.

AKP’DEN VEKİL OLABİLMEK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Dengeşik, geçtiğimiz Nisan ayında, AKP'den Bingöl Milletvekili adayı olabilmek için Adalar Kaymakamlığı görevinden istifa etmişti. 24 Haziran seçimleri için YSK’ya sunulan AKP listesinde kendine yer bulamayan Dengeşik, kamudaki görevine geri dönmüştü.

AKP hükümetleri; daha önceki seçimlerde de ‘partiden milletvekili olabilmek için kamudaki görevlerinden’ istifa edip seçilemeyen ya da listeye giremeyen isimlerin Bakan Yardımcılığı, Müsteşarlık gibi görevlere gelmesi ile tartışma konusu olmuştu.

HİKMET DENGEŞİK KİMDİR?

1966 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. İlkokulu Genç İlçesi Sürekli Köyü ilkokulunda, Ortaokul ve Lise eğitimini ise Bingöl İmam Hatip Lisesinde 1984 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanan Dengeşik, 1988 yılında Kamu Yönetiminden mezun oldu. 1989 yılında Bingöl kaymakam adayı olarak memuriyet hayatına başladı.

1990 yılında 1 yıl süre ile İngiltere'de dil ve meslek eğitimi gördükten sonra Kırşehir Akpınar, Mersin Aydıncık ile Konya'nın Taşkent ve Doğanhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. İçişleri bakanlığında 6 aylık kaymakamlık kursunu müteakiben 1993 yılında samsun Asarcık ve Konya Güneysınır ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1996 yılında içişleri bakanlığına atanan Dengeşik, İçişleri Bakanlığı merkezinde çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul Vali yardımcılığı görevine getirilen Dengeşik aynı zamanda vekaleten Adalar Kaymakamı olarak da görev yaptı. Dengeşik, evli ve 2 çocuk babası.