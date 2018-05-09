AKP’den art arda ‘TAMAM’ açıklamaları

Sosyal medyadan bir günde 1.5 milyon 'TAMAM' tweet'inin atılmasından sonra AKP'den konuyla ilgili üst üste açıklamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günkü grup toplantısında “…Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. ” sözleri üzerine sosyal medyada bir kampanyaya dönüşen ‘TAMAM’ mesajlarına AKP’den art arda yanıtlar geldi.İLGİLİ HABERCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'TAMAM' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Sosyal medyayı kullanarak bir takım çabalara girmek netice vermeyecek beyhude çabalardır.” açıklamasının ardından bir açıklamayı da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Bozdağ, ‘”Görünen köy kılavuz istemez. İktidar Twitter’dan değil sandıktan çıkar” diye konuştu.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısındaki konuşmasında, 'Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da AK Parti Genel Başkanlığına da Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuksuz yere yıkmaya çalıştıysa her seferinde milletimizle birlikte biz karşılarında durduk. İnşallah 24 Haziran'da da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğimize inanıyorum.' Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da 'tamam' kelimesini içeren paylaşımlar yapıldı. Bu mesajlara karşılık 'devam' kelimesi ile de paylaşımlar yapılırken mesajlara bir müdahale olduğu öne sürülmüştü.