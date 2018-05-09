AKP’den art arda ‘TAMAM’ açıklamaları

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısındaki konuşmasında, 'Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da AK Parti Genel Başkanlığına da Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuksuz yere yıkmaya çalıştıysa her seferinde milletimizle birlikte biz karşılarında durduk. İnşallah 24 Haziran'da da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğimize inanıyorum.' Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da 'tamam' kelimesini içeren paylaşımlar yapıldı. Bu mesajlara karşılık 'devam' kelimesi ile de paylaşımlar yapılırken mesajlara bir müdahale olduğu öne sürülmüştü.