AKP’den iki önemli hamle

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 24 Haziran seçimlerinin ardından devam eden süreçle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 12 Eylül’deki AKP kongresinin Ağustos ayı içinde olabileceğini ifade eden Elitaş, OHAL’in uzatılması ile ilgili bir tezkerenin TBMM Genel Kurulu’na gelmemesi durumunda yeni bir uzatma olmayacağını belirtti.

Ankara’da parti genel merkezi girişinde gazetecilere açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “8 Temmuz tarihinde TBMM toplanacak ve ilk milletvekileri isim listesine göre yemin edecekler. Arkasından 12 Temmuz gece yarısına kadar Meclis Başkanlığı adaylık başvuruları yapılacak, 13 Temmuz’da Meclis Başkanı’nın seçilmesi mümkün görünüyor.

Meclis 15 Temmuz’da hain darbe girişiminin anması için yeniden toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Temmuz’da muhtemelen yemin edecek. Cumhurbaşkanı yemin ettiği ana kadar yetki kararnamesini hükümet kullanabilir. AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı da 10 Temmuz tarihinde belli olacaktır.

10 Temmuz’da ilk grup toplantısını yaparız. Orada bir istişare yapabiliriz. Bakanlar, atandıktan itibaren Meclis’te yemin etmeleri gerekiyor ama cumhurbaşkanının yeminiyle birlikte eski hükümet bitiyor” dedi.

Elitaş, OHAL’in uzatılması ile ilgili bir tezkerenin Genel Kurul’a gelmemesi durumunda yeni bir uzatma olmayacağını belirtti. Elitaş, ayrıca 12 Eylül'deki AKP kongresinin Ağustos ayı içinde olabileceğini de ifade etti