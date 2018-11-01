Eski dava arkadaşları Ankara’da rakip olabilir

MHP'nin yerel seçimlerde Ankara adayı olarak kulislerde adı geçen ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'şeref duyarım' dediği Melih Gökçek muamması sürüyor. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Gökçek, AKP'nin adayı olarak konuşulan isimlerden eski dava arkadaşı Mehmet Özhaseki'yle rakip olacak

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek’in MHP’den aday olarak gösterileceği gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özhaseki, ‘Melih Bey’le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Gönlünden ne geçer bilemem ama Melih Bey bizim 20 küsür yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği ben AK Parti’liyim, AK Parti’nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim’ dedi.

ANKARA ADAYLIĞI

Ankara adaylığı için ‘görev verilirse kaçınmam’ diyen Özhaseki, ‘Şahsımla ilgili de Ankara adaylığı ile ilgili söylentiler var. Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Partimiz gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi arkadaşımızın aday olacağını söyleyecektir. Tahminime göre de hiçbir arkadaşımız böyle bir görevi almaktan kaçınmayacaktır ‘ diye konuştu.

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