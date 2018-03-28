İBB Başkanı Uysal seçim yatırımı ucuz konutların satış koşullarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Mevlüt Uysal, TOKİ'nin yapacağı ucuz konut projesi ilgili açıklama yaptı. Seçim yatırımı yeni ucuz konutlar 30 bin TL peşinatla satın alınabilecek ve 24 ay geçmeden satılamayacak.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kentte sosyal konut olarak inşa edilip dar gelirlilere satışı yapılacak TOKİ konutlarıyla ilgili bilgi verdi.

‘Seçim yatırımı’ konutlar, 30 bin TL peşin 36 ay vadeyle ya da 120 ay vade 0,92’lik faizle banka kredisi ile satışa çıkarılacak. Konutların 24 ay satış yasağı var. İBB Başkanı Uysal, “Madem ki biz sosyal konut yapıyoruz. En azından binası bitsin sahibi oturacaksa otursun, ondan sonra satsın. Dolayısıyla 24 ay satış yasağı koyduk.” diye konuştu.